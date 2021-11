Bremen erlaubt Weihnachtsmarkt ab dem 22. November

Bremen. Im Vertrauen auf die hohe Impfquote in Bremen hat der Senat den Weihnachtsmarkt ab dem 22. November genehmigt. Dazu änderte die Landesregierung nach eigenen Angaben am Dienstag in der Corona-Verordnung die Regeln für Großveranstaltungen. Bislang durften sich höchstens 25.000 geimpfte, genesene und getestete Menschen auf einem abgeschlossenen Gelände versammeln - zum Beispiel auf dem Freimarkt.

Eine Einzäunung der Innenstadt für den Weihnachtsmarkt sei nicht praktikabel, hieß es. Stattdessen sollten weniger Stände als üblich zugelassen werden, die sich über eine größere Fläche verteilen. "Dank einer hohen Impfquote und einer niedrigen Hospitalisierungsrate ist die Durchführung des Weihnachtsmarktes im Land Bremen möglich und vertretbar", sagt der Staatsrat für Wirtschaft, Sven Wiebe.

Der Weihnachtsmarkt in der Hansestadt soll wie gewohnt auf den Plätzen um das historische Rathaus stattfinden, dazu kommt der Markt Schlachtezauber am Ufer der Weser. Mit 78,8 Prozent vollständig Geimpfter lag Bremen nach Angaben des Robert Koch-Instituts auch am Dienstag an der Spitze der Bundesländer.

