Strafverfahren nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Ehra/Grußendorf. Ohne Führerschein und mit 2,81 Promille Alkohol im Blut ist ein 59-Jähriger mit einem Auto auf der L289 im Landkreis Gifhorn gefahren. Nun muss er sich in einem Strafverfahren verantworten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Autofahrerin informierte am Montagmittag die Polizei, weil der Wagen vor ihr Schlangenlinien fuhr. Polizeibeamte trafen den Fahrer zuhause an. Der Mann gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein, den Führerschein hatte er bereits früher abgeben müssen.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-925191/2

