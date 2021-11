Celle. Eine Spinne im Auto hat zu einem Unfall einer 34 Jahre alten Frau geführt. Sie entdeckte das Tier am Montagmorgen in ihrem Wagen in Celle, kam vor Schreck mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Was aus der Spinne wurde, ist nicht bekannt.

