Grünen-Fraktion fordert Landesgesellschaft für Moorschutz

Hannover. Für einen verstärkten Moorschutz in Niedersachsen ist nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion eine landesweite Gesellschaft notwendig. Darin sollte die Betreuung aller landeseigenen Moorflächen gebündelt werden und eine zentrale Anlaufstelle entstehen, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg am Montag in Hannover. So könne die Renaturierung von Mooren beschleunigt werden. Die niedersächsischen Moore seien in einem überwiegend schlechten Zustand. Rund 38 Prozent der bundesweiten Moorflächen sind laut Fraktion in Niedersachsen.

Die bisherige Entwässerung und Bewirtschaftung der Moore führt der Fraktion zufolge dazu, dass sich Torfkörper im Moor zersetzen und so CO2 freigeben, was in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden soll. Die Emission aus Mooren und Moorböden macht demnach elf Prozent der landesweiten Klimaemissionen aus. Daher soll nach Willen der Grünen-Fraktion aus der Torfnutzung ausgestiegen werden. Allerdings werde der Torf in Deutschland fast ausschließlich in Niedersachsen abgebaut und entsprechende Abbaugenehmigungen gölten vielfach noch mehrere Jahrzehnte.

