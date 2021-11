FDP und Grünen-Fraktion für mehr mobile Impfteams

Hannover. Mehr mobile Impfteams sollten sich nach Ansicht der FDP und Grünen-Landtagsfraktion um die Corona-Schutzimpfungen kümmern. Dies könnte für mehr Entlastung bei den Hausärzten sorgen, sagte Susanne Schütz, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, am Montag in Hannover. Das Aufbauen der Impfzentren sei ein wahnsinniger Aufwand. Die rund 50 Impfzentren im Bundesland wurden Ende September geschlossen. Seitdem sind mobile Teams und Arztpraxen für die Corona-Schutzimpfungen zuständig. Das Land hatte die Ausstattung von acht Impfzentren für den Fall einer möglichen Reaktivierung eingelagert. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg schloss sich der Forderung der FDP am Montag an. Bei den Corona-Schutzimpfungen sei mehr Power notwendig.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-913812/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen