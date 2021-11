Mädchen durch Reizstoff auf Schultoilette verletzt

Schöningen. Fünf Mädchen sind auf einer Schultoilette durch Reizstoff verletzt worden. Wie die Polizei Wolfsburg am Montag mitteilte, klagten die betroffenen Schülerinnen eines Gymnasiums in Schöningen (Landkreis Helmstedt) nach dem Betreten der Toiletten am Montag über Husten und stark gereizte Atemwege. Wer den Reizstoff versprühte, ist noch unklar. Die Schulleitung sperrte die Sanitärräume und verständigte den Rettungsdienst, der die Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

