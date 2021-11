Sportlicher Polizist schnappt Einbrecher nach kurzer Flucht

Celle. Mit einem derart sportlichen Polizisten hatte ein 16-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in Celle wohl nicht gerechnet. Nach seiner wenige hundert Meter langen Flucht vor den alarmierten Polizisten am Sonntag wähnte er sich in Sicherheit, nachdem er über einen 1,60 Meter hohen Zaun in einen Garten geklettert war, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Auch für einen der Beamten stellte der Zaun aber kein Hindernis dar und er konnte den Flüchtigen in dem Garten festnehmen.

Zuvor soll der 16-Jährige zusammen mit einem 18-Jährigen am Nachmittag in eine Baustelle eingebrochen sein. Dort erwischten die Beamten die beiden Verdächtigen auf frischer Tat, nach einem Hinweis durch einen Passanten. Der 16-Jährige wurde nach der Festnahme seinen Eltern übergeben. Dem 18-Jährigen war zunächst die Flucht gelungen. Eine Streife entdeckte ihn aber noch am Sonntag und nahm seine Personalien auf. Er wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

