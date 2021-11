Industrie will mehr Austausch mit Eltern und Schülern

Neubrandenburg. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in MV rufen gemeinsam mit dem Landeseltern- und dem Landesschüllerrat ein neues Beratungsgremium für Eltern ins Leben. "Unsere Azubi-Umfragen zeigen es seit Jahren: Eltern sind die wichtigsten Berater von Kindern, wenn es um die Berufswahl geht. Mit dem neuen Beirat wollen wir für eine noch breitere gesellschaftliche Akzeptanz des beruflichen Bildungssystems in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt werben", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch, am Montag. Der "BerufsOrientierungsBeirat" (BOB) soll Beratung für Eltern zur dualen Ausbildung anbieten, aber auch die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung vorantreiben.

Der Landeselternrat lobte die berufliche Ausbildung als Alternative zum Studium: "Die duale Ausbildung ist ein Erfolgskonzept aus Deutschland. Leider ist dieses Erfolgskonzept in den vergangenen Jahren nicht mehr in der gesellschaftlichen Wertschätzung, in der es für uns alle erforderlich wäre", hieß es vom Vorsitzenden Kay Czerwinski. Lehrlingsmangel in allen Berufen der dualen Ausbildung stehe einer Schwemme von Abiturienten und Studenten gegenüber.

dpa-infocom, dpa:211108-99-911236/5

