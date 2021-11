Essen & Trinken "Hallo Grünkohl": Saisonstart in Oldenburg

Oldenburg. In der niedersächsischen Grünkohl-Metropole Oldenburg wird heute die diesjährige Saison für das von vielen hochgeschätzte Wintergemüse eröffnet. Unter dem Motto "Hallo Grünkohl" werden zahlreiche Varianten zum Verzehr angeboten: Klassisch mit Pinkelwurst und Kartoffeln, vegetarisch, als Flammkuchen, als Pesto oder als "Grünkohl to Go". Die Veranstalter, die "Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH", versprechen kulinarische Vielfalt "rund um unser Lieblingsgemüse beim Grünkohlessen auf dem Rathausmarkt". Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Der Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder einen aktuellen negativen Test ist bei Einlass auf das Veranstaltungsgelände vorzulegen.

