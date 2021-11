Bischof entpflichtet Osnabrücker Pfarrer wegen Ermittlungen

Osnabrück. Bischof Franz-Josef Bode hat einen Pfarrer in Osnabrück wegen Ermittlungen gegen ihn mit sofortiger Wirkung entpflichtet. Der Pfarrer habe den Bischof zuvor selbst über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen seine Person informiert, heißt es in einer Mitteilung des Bistums Osnabrück. Es bestehe "der Verdacht von Straftaten im Zusammenhang mit der Verwendung kinderpornographischer Dateien". Die Staatsanwaltschaft Hannover - eine Zentralstelle unter anderem zur Bekämpfung gewaltdarstellender und pornografischer Schriften, die dem Bistum zufolge in diesem Fall zuständig ist - war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bis zum Abschluss des Verfahrens bleibe der Pfarrer von allen kirchlichen Aufgaben entbunden, die betroffene Gemeinde wurde informiert, hieß es. Die "Entpflichtung" eines Pfarrers vom priesterlichen Dienst bedeutet, dass er zum Beispiel die Messe nicht mehr lesen darf. Zum Bistum Osnabrück gehören Teile des westlichen Niedersachsens sowie Bremen.

