Diebe stehlen Brücke von Baustelle: Und sperren Grube ab

Verden. Unbekannte haben in Verden eine Fußgängerbrücke von einer Baustelle in Verden gestohlen. Dabei gingen sie aber mit Fürsorge vor: Damit vorbeikommende Passanten nach der Tat nicht in die Baugrube fielen, über die die Brücke führte, sperrten die Täter diese mit herumstehendem Absperrmaterial ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bauarbeiter hatten am Freitag das Fehlen der Behelfsbrücke bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie die Täter die knapp drei Meter lange und einen Meter breite Brücke aus Aluminium in der Nacht zum Freitag abtransportierten, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:211106-99-891736/2

