Dritter Sieg unter Kohfeldt? Wolfsburg empfängt Augsburg

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg will heute auch das dritte Spiel unter seinem neuen Trainer Florian Kohfeldt gewinnen. Gegner um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena ist der Abstiegskandidat FC Augsburg. Die Wolfsburger siegten zuletzt in der Champions League gegen Red Bull Salzburg und davor auch in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Der Trainerwechsel von Mark van Bommel zum langjährigen Werder-Coach Kohfeldt hat bereits sehr früh eine Wirkung gezeigt. Trotzdem warnte der neue Trainer: "Das wichtigste Spiel der Woche kommt jetzt gegen Augsburg. Das wird von der emotionalen Ausgangslage her das schwerste."

Drei der vier vergangenen Wolfsburger Heimspiele gegen den FCA endeten 0:0. Unterbrochen wurde diese Serie nur durch einen fulminanten 8:1-Sieg am letzten Spieltag der Saison 2018/19.

