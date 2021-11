Wolfsburgs Nmecha erstmals für Nationalmannschaft nominiert

Stürmer Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist für den Jahresabschluss in der WM-Qualifikation zum ersten Mal in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 22-Jährigen am Freitag als einen von 27 Profis für die beiden Länderspiele am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Eriwan gegen Armenien.

Der U21-Europameister Nmecha könnte bei einem Einsatz der vierte Debütant in Flicks noch kurzer Amtszeit werden. Der neue Bundestrainer hatte bereits dem Salzburger Karim Adeyemi (19), Florian Wirtz (19/Bayer Leverkusen) und dem Hoffenheimer David Raum (23) zum ersten Einsatz verholfen.

