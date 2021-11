Minister zurückhaltend bei Lockerung der Schul-Maskenpflicht

Hannover. Eine zeitnahe Lockerung der Maskenpflicht im Unterricht ist für Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) derzeit nicht zwingend gegeben. "Das kann ich angesichts der sich wieder verschärfenden Corona-Lage momentan nicht versprechen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Momentan sei nicht einmal sicher, ob nach den Klassen eins und zwei in der kommenden Woche wie ursprünglich geplant auch die dritten und vierten Jahrgänge von der Maskenpflicht befreit würden.

Mit Blick auf die weiterführenden Schulen sagte Tonne: "Momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Maskenpflicht an den Schulen komplett fallen zu lassen."

Die derzeitige Corona-Landesverordnung ist noch bis Mitte kommender Woche gültig. Darin sind auch die Regeln zum Schulalltag festgehalten. Eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen ist einem Verordnungsentwurf zufolge nicht abzusehen. Im Gesundheitsausschuss am Donnerstag war bei der Beratung der überarbeiteten Corona-Landesverordnung ebenfalls nicht die Rede davon. Die finale Fassung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Tonne rief zudem alle Lehrerinnen und Lehrer im Bundesland auf, sich eine Corona-Auffrischungsimpfung verabreichen zu lassen: "Wenn die Erkenntnislage so ist, dass es sich nach sechs Monaten empfiehlt, die Impfung aufzufrischen, um einen bestmöglichen Gesundheitsschutz zu haben, dann rate ich allen Lehrerinnen und Lehrern zu einer Booster-Impfung."

