Ausstellung greift kolonialgeschichtliche Themen auf

Osnabrück. Die Kunsthalle Osnabrück setzt ihr Ausstellungs-Jahresthema "Barrierefreiheit" mit Arbeiten von zwei weiteren Künstlerinnen fort. Die in Los Angeles lebende Candice Lin will für die in einer früheren Kirche untergebrachten Kunsthalle eine neue raumgreifende Installation schaffen, die sich mit kolonialgeschichtlichen Zusammenhängen beschäftigt. Text, Skulptur, Zeichnung, Keramik und Video sollen gleichwertig zu einem Raumbild zusammengefügt werden, teilte die Kunsthalle am Donnerstag mit.

Die Künstlerin Katrin Meyer will den Ausstellungsraum selbst thematisieren, indem sie den Wandel des früheren Kreuzgangs zur Wandelhalle und heutigem Ausstellungskorridor aufgreift. Die Geschichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kunsthalle stünden dabei neben Abbildungen von Frauen in der Kirchengeschichte, hieß es. Die beiden neuen Ausstellungen werden am Samstag eröffnet.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-865154/2

