Narren in Osnabrück stellen Stadtprinzenpaar vor

Osnabrück. Nachdem wegen der Corona-Pandemie die Karnevals-Veranstaltungen im vergangenen Jahr abgesagt werden mussten, bereiten sich die niedersächsischen Karnevalisten auf die in wenigen Tagen beginnende Session vor. So stellten sich das neue Osnabrücker Stadtprinzenpaar Klaus I. (Kunde) und Lena I. (Danielsen) am Mittwoch im Rathaus der Stadt vor. Am 11.11. starten die Närrinnen und Narren in Niedersachsen in die nächste Karnevals-Saison. Neben Osnabrück gehören Braunschweig und Damme zu den bekanntesten Karnevals-Hochburgen im Land.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-849093/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen