Kriminalität Positive Bundespolizei-Bilanz: Weniger Straftaten in 2020

Hannover. Weniger Straftaten, mehr Fahndungserfolge: Die Bundespolizeidirektion Hannover hat im vergangenen Jahr 40.531 Delikte in Niedersachsen, Hamburg und Bremen registriert. Das waren 13,4 Prozent weniger Straftaten als 2019, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Bundespolizisten sind an Bahnhöfen, Flughäfen und im Grenzverkehr im Einsatz. Die Zahl der Gewaltdelikte sank den Angaben zufolge 2020 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Prozent auf 3211 Taten. Noch deutlicher war der Rückgang beim Diebstahl von Taschen und Handgepäck - nämlich um knapp 38 Prozent auf 1962 Taten. Wegen der Corona-Pandemie waren allerdings viel weniger Pendler und Reisende unterwegs.

Der Rückgang der Straftaten sei aber auch durch intensivierte polizeiliche Fahndungsmaßnahmen zustande gekommen, sagte Michael Schuol, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion Hannover. Die Beamten fanden im vergangenen Jahr 20.469 Personen, nach denen gefahndet worden war, gut 5 Prozent mehr als 2019. Die Steigerung habe auch mit der coronabedingten verstärkten Grenzüberwachung zu tun, hieß es. Ermittelt wurden viele mutmaßliche oder bereits verurteilte Straftäter, die mit 1533 Haftbefehlen gesucht wurden.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-849043/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen