Schaugarten in Bremen soll Paradies für Insekten werden

Bremen. Mit einem Insektenschaugarten in der Stadt Bremen will die Naturschutzorganisation BUND Käfern, Wildbienen und Schmetterlingen einen Lebensraum geben. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche soll Hobbygärtnerinnen und -gärtner inspirieren, Gärten insektenfreundlicher zu gestalten, wie die Diplom-Biologin Heike Schumacher vom BUND-Landesverband Bremen zur Eröffnung am Mittwoch sagte. Demnach wurden in dem Garten rund 150 verschiedene Wildblumenarten gepflanzt. Vom kommenden Frühjahr an sollen die Pflanzen blühen und Insekten Nahrung bieten.

Interessierte können über Hinweisschilder erfahren, um welche Pflanzen und Biotope es sich handelt. So gibt es ein Sandarium - eine Nisthilfe aus Sand für Wildbienen. Pflanzen wie Knoblauchsrauke und Faulbaum sollen Schmetterlinge ernähren.

Geplant seien auch Führungen und Veranstaltungen, so Schumacher. "Wir wollen zeigen, dass es trotz Wildpflanzen toll aussehen kann." Der Biologin zufolge soll der Garten ein Erlebnis- und Lernort für Kinder wie Erwachsene werden.

An der Umsetzung des Projektes haben sich neben dem BUND Bremen die Regionalgruppe Weser-Ems des Vereins Naturgarten, der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersachsen-Bremen, der Umweltbetrieb Bremen und weitere Partner beteiligt. Das Weserkraftwerk Bremen stellte die Fläche zur Verfügung.

