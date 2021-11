Bald starten Karnevalisten in Niedersachsen wieder durch

Osnabrück. In den Karnevalshochburgen Niedersachsens bereiten sich die Närrinnen und Narren auf den Saisonstart vor. Heute (10.30 Uhr) präsentiert sich im Osnabrücker Rathaus das neue Stadtprinzenpaar: In dieser Session übernehmen in Osnabrück Klaus I. und Lena I. das Narrenzepter in der Stadt.

In der kommenden Woche beginnt am 11.11. wieder die Karnevalszeit, nachdem das fröhlich-närrische Brauchtum im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie pausieren musste.

