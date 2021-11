Landesweites Online-Portal für Unterrichtsfeedback

Hannover. Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen können sich künftig Feedback ihres Unterrichts über ein landesweites Online-Portal einholen. Dies gelte für Lehrkräfte aller allgemeinbildenden Schulen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in einer Mitteilung sagte. Das Angebot ist sowohl für Lehrer als auch für Schüler freiwillig. Ein ähnliches Portal gibt es demnach bereits etwa in Berlin, Brandenburg und Hamburg. Zuvor gab es in Niedersachsen dafür kein landesweit einheitliches Online-Tool.

"Um ihren Unterricht verbessern zu können, benötigen Lehrkräfte Informationen über dessen Qualität. Eine wertvolle Quelle für diese Informationen stellt die Perspektive der Schülerinnen und Schüler dar", sagte der Minister.

Die Erstellung einer Befragung soll ungefähr zehn Minuten dauern. Lehrer können den Angaben zufolge auf vorgefertigte Fragen zurückgreifen, aber auch eigene ergänzen. Anhand der Anzahl an Fragen wird dann angezeigt, wie lange das Beantworten voraussichtlich dauern wird. Über einen verschickten Code können Lehrer ihre Schüler zu der Befragung einladen und erhalten dann hinterher anonymisierte Ergebnisse. Dieses Portal wurde laut Ministerium vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) entwickelt.

