CL-Aus droht: Wolfsburg braucht Sieg gegen Salzburg

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg kämpft am Dienstagabend um das Weiterkommen in der Champions League. Nach der 1:3-Hinspiel-Niederlage vor zwei Wochen geht der Fußball-Bundesligist in der Gruppe G bereits mit einem Rückstand von fünf Punkten in die zweite Partie gegen den Tabellenführer Red Bull Salzburg aus Österreich. Hoffnung macht den Wolfsburgern jedoch der Trainerwechsel von Mark van Bommel zu Florian Kohfeldt. Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg gewannen die Niedersachsen beim Einstand des langjährigen Werder-Coaches am Samstag wieder mit 2:0 bei Bayer Leverkusen.

Torjäger Wout Weghorst hat seine zweiwöchige Quarantäne nach einem positiven Coronatest beendet. Er steht Kohfeldt am Dienstag zu der ungewohnten Anstoßzeit um 18.45 Uhr wieder zur Verfügung. Die Wolfsburger konzentrieren sich in dieser ausgeglichenen Gruppe auf den zweiten Platz. Zwar sind sie mit zwei Punkten aus drei Spielen aktuell nur Tabellenvierter. Die beiden anderen Gegner FC Sevilla und OSC Lille haben aber ebenfalls noch kein Vorrunden-Spiel gewonnen.

