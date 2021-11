Ermittlungen wegen Mordes gegen drei Männer in Bremen

Bremen. Nach dem gewaltsamen Tod eines 46-Jährigen in Bremen im vergangenen Jahr ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen drei 31, 38 und 40 Jahre alte Männer wegen mutmaßlichen gemeinschaftlichen Mordes. Die drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Montag mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der 46-Jährige im April 2020 in der Bremer Neustadt getötet. Vermutlich brachten die drei Tatverdächtigen den Leichnam gemeinsam nach Niedersachsen und vergruben ihn.

Das Opfer war im November vergangenen Jahres als vermisst gemeldet worden. Zunächst gab es keine Hinweise auf ein Verbrechen. Erst im September in diesem Jahr führte eine neue Spur die Ermittler zu dem Trio. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht im Oktober zunächst einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 31-Jährigen. Auch die 38 und 40 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

