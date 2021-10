Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Osnabrück. Eine Fahrradfahrerin ist in Osnabrück schwer verletzt worden, weil sie einer plötzlich geöffneten Autotür ausgewichen ist. Die 25-Jährige sei auf dem Fahrradstreifen einer Straße gefahren, als sich vor ihr plötzlich die Tür eines parkenden Wagens öffnete, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil sie keinen anderen Ausweg mehr sah, lenkte die Radfahrerin nach links auf die Straße. Dort konnte ein heranfahrender 48 Jahre alter Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau mit seinem Wagen. Durch den Unfall am Samstagabend wurde die 25-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

