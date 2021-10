Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Northeim. Bei einem Verkehrsunfall in Northeim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache nach links von einer Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort stieß das Auto zunächst gegen einen Stein und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Der 19-Jährige und ein 30 Jahre alter Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person, die sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt.

