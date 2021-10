Impfangebot bei Bombenräumung im Kreis Osnabrück

Belm. Der Landkreis Osnabrück nutzt heute eine Bombenräumung für ein Impfangebot. Im Dorf Vehrte bei Belm müssen wegen der Bombenentschärfung bis 10.00 Uhr 650 Menschen ihre Wohnungen verlassen. In einer Grundschule wird ein Evakuierungszentrum eingerichtet - dort bietet das Deutsche Rote Kreuz Corona-Schutzimpfungen an, sagte ein Kreissprecher.

Wie viele Menschen das Angebot zur Impfung wahrnehmen werden, sei schwer zu schätzen, sagte der Leiter der mobilen Impfteams beim Deutschen Roten Kreuz in Osnabrück, Philip Engler. Wichtig sei es, ein niedrigschwelliges Impfangebot zu schaffen. "Wir sind froh um jeden Arm, den wir bekommen." Eine Ärztin habe im Vorfeld auf die Impfaktion hingewiesen. Geimpft werden soll das Vakzin des Herstellers Biontech.

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Bahnstrecke Bremen - Osnabrück wird voraussichtlich von 12 bis 14 Uhr gesperrt. In dieser Zeit können daher betroffene Fernverkehrszüge die Bahnhöfe in Bremen, Osnabrück und Münster nicht anfahren. Ersatzhalte sind laut Deutscher Bahn in Hamm (Westf.), Bielefeld und Hannover vorgesehen. Teilweise werden Züge während der Sperrung an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten. Auch der Nahverkehr ist betroffen. Zwischen Osnabrück und Bohmte wird daher ein Busverkehr eingerichtet.

