Ende der Sommerzeit: Uhren werden nachts zurückgestellt

Blick auf die Uhr am Turm der Martin-Luther-Kirche.

Braunschweig. In der kommenden Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Die Uhren werden heute von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Bis zum 27. März 2022 gilt dann wieder die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Ziel der 1980 wieder eingeführten Umstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können.

Das Signal für die automatische Umstellung der Uhren in Deutschland geht von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig aus. Die Experten des Instituts sorgen dafür, dass über einen Langwellensender mit Namen DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt/Main Funkuhren, Bahnhofsuhren und viele Uhren der Industrie mit dem Signal versorgt werden.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-799982/2

