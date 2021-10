Zwei Geldautomaten im Raum Braunschweig gesprengt

Braunschweig/Lehre. Zwei Geldautomaten sind in der Nacht zum Samstag in der Region Braunschweig gesprengt worden. Zunächst gab es eine Detonation in einem Einkaufszentrum in Rautheim, später sprengten Unbekannte in einer Bankfiliale in Lehre, wie die Polizeidienststellen mitteilten. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

Nach der Explosion im Braunschweiger Stadtteil Rautheim gegen 2.30 Uhr war die Polizei zwar schnell vor Ort, konnte aber keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Kurz vor 5 Uhr konnten Täter auch aus Lehre im Landkreis Helmstedt in Richtung Autobahn 2 fliehen.

Bei beiden Taten wurden die Gebäude beschädigt, die Beutesummen sind noch unklar. Verletzte gab es nicht.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-796299/2

