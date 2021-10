Auto überschlägt sich: 28-Jährige lebensgefährlich verletzt

Neuenhaus. Eine 28-jährige Beifahrerin ist bei einem Unfall in Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Sie saß in einem Auto, das von der Straße abkam, einen Baum touchierte und sich überschlug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Freitagnachmittag im Ortsteil Veldhausen kommen konnte, ist noch unklar. Am Steuer daß eine 24-Jährige. Die beiden Frauen waren auf der Lingener Straße in Richtung Wietmarschen unterwegs. Die Fahrerin bleib unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.

