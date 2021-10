Kohfeldt-Premiere: VfL Wolfsburg zu Gast bei Bayer 04

Leverkusen. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt gastiert der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen. Nach acht sieglosen Pflichtspielen wollen die Niedersachsen mit dem ehemaligen Coach von Werder Bremen und Nachfolger von Mark van Bommel heute (15.30 Uhr) endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Dafür hat der 39 Jahre alte Kohfeldt in seinen ersten Tagen in Wolfsburg mit den Profis zahlreiche Einzelgespräche geführt. Zuletzt gehörte Bayer 04 zu den Lieblingsgegnern der Norddeutschen. Die Wolfsburger siegten dreimal hintereinander in Leverkusen.

