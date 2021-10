Autos stoßen zusammen: Kind lebensgefährlich verletzt

Esterwegen. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind in Esterwegen (Kreis Emsland) fünf Menschen verletzt worden, ein sechsjähriges Kind lebensgefährlich. Eine 34-Jährige wollte nach ersten Erkenntnissen am Freitagnachmittag mit ihrem Auto nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie den Wagen einer 25-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden die 34 Jahre alte Frau und ein siebenjähriger Junge in ihrem Auto schwer verletzt. Das sechsjährige Mädchen, das ebenfalls in dem Wagen saß, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des anderen Wagens und ihre sechsjährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

