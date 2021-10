Weil dankt scheidendem SPD-Chef Walter-Borjans

Hannover. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat dem scheidenden SPD-Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans für dessen Einsatz gedankt. "In den vergangenen beiden Jahren hat die SPD zu einer neuen Geschlossenheit gefunden. Dieser Umstand war zugleich ein wesentlicher Grund für den großen Wahlsieg bei den Bundestagswahlen", sagte Weil am Freitag in Hannover. Walter-Borjans habe daran großen Anteil gehabt.

Der niedersächsische SPD-Chef fügte hinzu, er nehme "mit großem Respekt" zur Kenntnis, dass Walter-Borjans nicht noch einmal für den SPD-Vorsitz kandidieren wolle. Der frühere Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen hatte am Freitag angekündigt, dass er sich beim Bundesparteitag im Dezember nicht mehr zur Wahl stellen wird. Walter-Borjans führt die SPD seit 2019 gemeinsam mit Saskia Esken.

