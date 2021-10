Unfälle Laster nach Unfall in Flammen: A27 über Stunden gesperrt

Schwanewede. Ein Lastwagen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) in Flammen aufgegangen. Die Autobahn in Richtung Cuxhaven wurde ab dem frühen Freitagmittag gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen und Staus, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede nördlich von Bremen sollte noch bis zum Freitagabend andauern. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen ohne fremde Beteiligung verunglückt und dann in Brand geraten. Ersthelfer zogen den verletzten Lastwagenfahrer aus dem Führerhaus. Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Auch was genau der Laster geladen hatte, war unklar. Es handele sich aber nicht um Gefahrgut, sagte der Polizeisprecher.

