Bodenprobleme: Reitprüfungen für Freitag abgesagt

Oldenburg. Wegen Bodenproblemen sind die für Freitag vorgesehenen Spring- und Dressur-Prüfungen beim internationalen Reitturnier im niedersächsischen Oldenburg abgesagt worden. Nach Angaben des Veranstalters wird intensiv daran gearbeitet, den Boden im Parcours und auf dem Abreiteplatz so zu präparieren, dass am Samstag und Sonntag das Turnier fortgesetzt werden kann. Eine Entscheidung wird voraussichtlich erst am Samstag fallen.

Der Boden war am Dienstag in die Halle gelegt worden. Doch fehlten dem Untergrund die notwendige Griffigkeit und Festigkeit, so dass die Organisatoren reagieren mussten.

Am Donnerstag hatten noch Prüfungen in der Weser-Ems-Halle stattgefunden. Wegen der Bodenverhältnisse entschied der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) am Freitag, auf die letzte Etappe des Louisdor-Preis, einer Serie für Nachwuchs-Grand-Prix-Pferde, zu verzichten und das Ergebnis der Prüfung vom Donnerstag zu werten.

Diese hatte die Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim mit der Stute Sisters Act gewonnen. Schneider und andere Top-Dressurreiterinnen - und reiter wie Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) und Matthias Alexander Rath (Kronberg) reisten am Freitag vorzeitig ab. Die Springreiter blieben in Oldenburg.

