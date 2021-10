Landeskriminalamt warnt vor überzogenen Halloween-Streichen

Hannover. Das Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Straftaten durch ausufernde Halloween-Streiche. Eltern sollten ihre Kinder darüber aufklären, wie weit sie bei Streichen gehen können, teilte das LKA am Freitag mit. Werde beispielsweise ein Auto beim Einwickeln mit Toilettenpapier zerkratzt, sei das eine Sachbeschädigung, sagte Pia Magold, Landesbeauftragte für Jugendsachen beim LKA Niedersachsen. Unbedenklich sei es etwa einen Briefkasten mit Konfetti zu füllen oder Luftschlangen um Mülleimer zu wickeln.

In der Nacht auf Montag, den 1. November, also der Nacht vor Allerheiligen, wird seit einigen Jahren auch in Deutschland Halloween gefeiert. Als Gespenster oder Hexen verkleidete ziehen Kinder von Haus zu Haus und bitten um Süßigkeiten. Ähnlich wie bei den Laternenumzügen am Sankt-Martins-Tag. Laut dem LKA werde jenen, die nichts geben wollen oder können, oft ein Streich gespielt.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-785416/2

