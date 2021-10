Industrie: 2020 mehr als sechs Milliarden Euro investiert

Hannover. Industriebetriebe in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr mehr als 6,1 Milliarden Euro in Bauten, Grundstücke, Maschinen sowie Geschäftsausstattung investiert. Dies seien 654 Millionen oder knapp 10 Prozent weniger als noch 2019, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mitteilte. Die Investitionen beziehen sich auf Betriebe, die mindestens 20 Beschäftigte haben. Pro Mitarbeiter wurden demnach durchschnittlich 11.000 Euro investiert im vergangenen Jahr, rund 800 Euro weniger als 2019. Ein Großteil der Gelder ging den Angaben zufolge im vergangenen Jahr auf Ausrüstungsgüter, also etwa Maschinen, zurück. 651 Millionen wurden 2020 für den Erwerb von Immobilien ausgegeben.

