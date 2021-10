Regionspräsident: Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund

Hannover. Der neue Regionspräsident der Region Hannover, Steffen Krach, sieht die Bekämpfung der Corona-Pandemie und des Klimawandels als seine wichtigsten Aufgaben an. "Kurzfristig wird uns die Bekämpfung der Pandemie noch sehr stark beschäftigen", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Presse" (Freitag). "Es geht darum, die Region gut durch den Winter zu führen." Wie das gelingen könne, werde er mit Expertinnen und Experten besprechen. Er ergänzte: "Die Herausforderungen des Klimawandels müssen wir ebenfalls sofort angehen, das wird aber eine Daueraufgabe der gesamten Amtszeit." Am kommenden Montag tritt Krach sein Amt an.

Der Politiker betonte, es werde zum Start keine Veränderung in der Struktur der Regionsverwaltung geben. Aus seiner Sicht solle die Region Hannover Vorbild sein für andere Regionen in Deutschland: "Ich wünsche mir, dass viele dieser Struktur folgen. Wir haben hier die einmalige Gelegenheit, großstädtische Bedürfnisse mit denen des Umlands zu verbinden, Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Räumen abzubauen und gleich gute Lebensverhältnisse zu schaffen."

Krach hatte bei der Stichwahl Ende September mit 63,9 Prozent gegen Christine Karasch (CDU) gewonnen, für die 36,1 Prozent stimmten. Krach löst Hauke Jagau (ebenfalls SPD) ab, der nach 15 Jahren nicht wieder antrat. Die Region Hannover ist ein Kommunalverband, der 2001 aus dem früheren Landkreis Hannover und der Stadt Hannover gegründet wurde.

