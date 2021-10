Minister hilft bei Geburtstagstorte für Niedersachsen

Kirchlinteln. Zum 75-jährigen Jubiläum von Niedersachsen ist der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann unter die Konditoren gegangen. In einer Bäckerei in Kirchlinteln (Kreis Verden) arbeitete der CDU-Politiker an einer großen Geburtstagstorte mit. Verziert wurde das Backwerk mit einer großen Zahl 75 und dem Landeswappen, dem weißen Niedersachsen-Ross auf rotem Grund. Nebenbei sprach der Wirtschaftsminister mit dem Bäcker auch über die Lage im Handwerk, wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte. Die Buttercremetorte soll am Freitag von der Verdener Tafel verteilt werden. Am kommenden Montag (1.11.) begeht Niedersachsen seinen 75. Gründungstag mit einem großen Festakt in Hannover.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-775333/3

