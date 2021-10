Hochdruckgebiet sorgt für sonnige Tage

Hannover. Die Menschen in Niedersachsen können sich über sonnige Tage freuen. Dafür sorge ein Hochdruckgebiet über Südeuropa, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen. Schon am Donnerstag setze sich die Sonne schnell durch. Die Temperaturen erreichen 16 bis 17 Grad, auf den Inseln ist es etwas kühler.

In der Nacht zum Freitag können sich laut DWD-Expertin zum Teil dichte Nebelfelder bilden. Nachdem diese sich aufgelöst haben, wird es auch am Freitag freundlich mit viel Sonne bei Temperaturen um 17 Grad. Am Abend und in der Nacht zum Samstag ziehen dann erste Wolken auf, es bleibt jedoch weitestgehend trocken und mild.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-766974/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen