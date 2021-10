Neues Busangebot im Großraum Hannover wird gut angenommen

Der Nahverkehr auf dem Land stellt sich mit flexiblen Bus-Angeboten neu auf. Ähnlich wie bei Uber sind die Kleinbusse per App buchbar. In der Region Hannover wird ein derartiges Modell unter dem Namen Sprinti getestet - erfolgreich, meinen die Betreiber.

Hannover. Das flexible Bus-Modell Sprinti im Großraum Hannover erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das Nahverkehrsangebot, das ähnlich wie die per App buchbaren Uber-Taxis funktioniert, sei schnell angenommen worden, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft Regiobus Hannover. Das Modell sei mit 10.000 Fahrgästen im Juni diesen Jahres gestartet. In den beiden Folgemonaten habe die Zahl der Mitfahrer bereits bei 15.000 gelegen.

Das Angebot wird derzeit in und um die Wedemark sowie Sehnde und Springe erprobt. Über eine App können Kunden einen der Kleinbusse bestellen, der den Mitfahrer in maximal 200 Metern vom Buchungsort an angegebener Stelle abholt. Die Fahrten können im Vorhinein oder spontan gebucht werden. Die Wartezeit beträgt nach Angaben auf der Webseite des Dienstes maximal 20 Minuten.

Dieses sogenannte Ridepooling-System soll für mehr Flexibilität im Busverkehr auf dem Land sorgen, wo die Busverbindungen nicht so dicht und eng getaktet sind wie in der Stadt. Künftig soll der Sprinti auf weitere Bezirke im Außenring von Hannover ausgeweitet werden.

Auch anderorts werden derartige Modelle erprobt. In Leipzig gibt es ein ähnliches Modell unter dem Namen Flexa, das das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen entwickelt hat. In Braunschweig werden seit September die ersten sogenannten Flexo-Busse erprobt.

