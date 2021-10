24-Jähriger auf Baustelle nach Wand-Einsturz eingeklemmt

Braunschweig. Ein 24-jähriger Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Braunschweig vom Teil einer eingestürzten Gebäudewand eingeklemmt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, hatte ein herabgefallenes Mauerstück den Mann am Dienstag zunächst lebensbedrohlich unter sich begraben. Seinen Kollegen sei es gelungen, das schwere Mauerstück mit Holzkeilen so zu stabilisieren, dass der Verunglückte wieder atmen konnte.

Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten den Mann mit einem pneumatischen Hebekissen und retteten ihn mit einer Drehleiter vom Vordach des Gebäudes. Der 24-Jährige wurde in Begleitung einer Notärztin in ein Krankenhaus gebracht, die Notfallseelsorge betreute die Kollegen des Verletzten. Am Abend wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen, es wurden keine Brüche festgestellt. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt.

