VfL Osnabrück verpasst nächste Pokal-Überraschung nur knapp

Osnabrück. Trotz einer starken Leistung hat der VfL Osnabrück die nächste Überraschung im DFB-Pokal knapp verpasst. Gegen den weiter ungeschlagenen Erstliga-Dritten SC Freiburg mussten sich die Lila-Weißen am Dienstagabend in der zweiten Runde erst im Elfmeterschießen mit 2:3 geschlagen geben. Nach 120 packenden Minuten hatte es vor 11.530 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke 2:2 (2:1, 1:1, 0:1) gestanden. Im Elfmeterschießen vergaben dann gleich drei Osnabrücker Spieler.

Zuvor hatte Keven Schlotterbeck die Freiburger mit seinem Tor in der 120. Minute vor dem Aus bewahrt, nachdem Osnabrück durch ein Traumtor von Sebastian Klaas bereits wie der sichere Sieger ausgesehen hatte (108.). In der regulären Spielzeit lief es genau umgekehrt. Dort hatte Osnabrücks Lukas Gugganig mit seinem Kopfball-Tor in der siebten Minute der Nachspielzeit die 30-minütige Extra-Schicht erst möglich gemacht.

Freiburg war durch einen kapitalen Fehler von Osnabrücks Torwart Philipp Kühn in Führung gegangen, als Vincenzo Grifo einen Schlenzer ins leere VfL-Tor zirkelte (33.). Die letzten drei Minuten musste Osnabrück nach einer Gelb-Roten Karte für Ba-Muaka Simakala in Unterzahl überstehen. Für Osnabrück geht es nun am Montagabend in der Dritten Liga beim SC Verl weiter.

