96-Trainer Zimmermann vor Pokalspiel: "Eine super Chance"

Hannovers Trainer Jan Zimmermann findet es gut, mit seiner Mannschaft schon kurz nach der bitteren 1:3-Niederlage bei Jahn Regensburg wieder im nächsten Pflichtspiel anzutreten. "Es ist für uns drei Tage nach der Niederlage eine super Chance, gleich wieder auf den Platz zu können", sagte der 42-Jährige am Dienstag mit Blick auf das DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr/Sky). "Ich denke, wir haben ganz gut regeneriert."

Gegen die Fortuna habe man den Anspruch, "das Spiel zu diktieren, zu dominieren und uns dann vorne durchzusetzen". Zimmermann forderte: "Wir müssen mental stärker sein, um uns durch kleine Fehler nicht aus dem Konzept bringen zu lassen." In Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga war Hannover am Sonntag im ersten Durchgang schwach gewesen, hatte sich dann zwar gesteigert, aber die Partie nicht mehr drehen können.

