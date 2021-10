Auf nasser Fahrbahn: Autofahrer rammt Baum und stirbt

Sievershausen. Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat mit seinem Wagen einen Baum in Sievershausen bei Hannover gerammt und tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann habe auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wagen schleuderte gegen den Baum. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, für den eingeklemmten Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Für die Bergungsarbeiten musste die Landstraße 387 für mehrere Stunden gesperrt werden. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Polizei rief alle Autofahrer zu besonderer Vorsicht bei nasskalter Witterung auf.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-740769/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen