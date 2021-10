Bahnverkehr läuft nach Sturm regulär: Ausfälle bei Fähren

Hannover. Nach dem ersten Herbststurm läuft der Bahnverkehr in Niedersachsen nach Angaben der Deutschen Bahn weitgehend wieder normal. "Es hat sich wieder beruhigt", sagte eine Bahnsprecherin am Freitag in Hamburg. Über größere Verspätungen oder Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr sei nichts bekannt. Auch die Bahngesellschaft Erixx meldete auf Nachfrage keine größeren Beeinträchtigungen am Freitag.

Allerdings blieb es auch am Freitag stürmisch - insbesondere an der Küste. Dort fielen erneut einzelne Fähren zu einigen Ostfriesischen Inseln aus oder verschoben sich. Betroffen waren etwa Verbindungen von und nach Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge, wie die Fährbetriebe mitteilten. Grund waren vor allem höhere zu erwartende Wasserstände. Der Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) erwartete für das Mittags- und Nachmittagshochwasser an der Küste erneut eine leichte Sturmflut.

