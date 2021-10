Frauen-Unions-Vorsitzende sieht Sympathien für Doppelspitze

Oldenburg. In der Debatte um den CDU-Vorsitz hat sich die niedersächsische Frauen-Unions-Chefin Mareike Wulf für eine Doppelspitze ausgesprochen. Auch in der Frauen-Union gebe es dafür große Sympathien, sagte die Politikerin der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" (Freitag). Sie betonte: "Wir brauchen überall mehr Frauen: in der Mitgliederschaft, in den kommunalen Parlamenten und natürlich in Landes- und Bundesparlamenten." Sie sprach sich auch für einen Mitgliederentscheid aus: "Das Votum der Mitglieder sollte unbedingt bei strittiger Personallage eingeholt werden." In jedem Fall sollten die Kreisverbände ein Meinungsbild einholen.

Wulf forderte darüber hinaus mehr Teamspiel: "Die öffentliche Wahrnehmung wurde in den vergangenen Monaten von Konflikten und Reibereien innerhalb der CDU geprägt. Davon müssen wir weg." Es sei derzeit die wichtigste Aufgabe, das Führungsteam aufzustellen. "Die CDU braucht einen Kulturwandel an der Spitze."

© dpa-infocom, dpa:211022-99-691900/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen