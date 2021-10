"War einsichtig": Suspendierter Füllkrug zurück im Training

Bremen. Stürmer Niclas Füllkrug wird ab sofort wieder ins Training des Fußball-Zweitligisten Werder Bremen zurückkehren. Dies ist nach Club-Angaben das Ergebnis eines Gesprächs des 28 Jahre alte Angreifers am Donnerstag mit Sportchef Frank Baumann, Clemens Fritz, Leiter Profifußball sowie Trainer Markus Anfang. "Niclas war sehr einsichtig und hat die Reaktion gezeigt, die wir uns vorgestellt haben", erklärte Geschäftsführer Baumann.

Nach der 0:3-Pleite am Sonntag bei Darmstadt 98 war Füllkrug in der Kabine mit Fritz aneinandergeraten. "Es war eine verbale Entgleisung. Es wurde eine Grenze überschritten", sagte Baumann über den Vorfall. Der Offensivspieler wurde danach bis einschließlich Mittwoch vom Training freigestellt. Nach dem positiven Ausgang der Unterredung dürfte Füllkrug zumindest im Kader für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Sandhausen stehen. "Jetzt ist er in der Pflicht, sich wieder in die Mannschaft einzubringen und sich über Trainingsleistungen zu empfehlen", forderte Baumann.

Nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch kam der eigentlich als Leader vorgesehene Füllkrug beim Bundesliga-Absteiger meist nur noch als Joker zum Einsatz. Einen Treffer erzielte der Ex-Hannoveraner in dieser Saison noch nicht.

