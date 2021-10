Weil empfängt Vertreter jüdischer Gemeinden

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Mittwochabend Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Landesverbände empfangen. Anlass war das jüdische Neujahrsfest, das in diesem Jahr am 7. September gefeiert wurde, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Nach dem jüdischen Kalender begann an dem Tag das Jahr 5782. Das Fest Rosch Haschana gehört zu den höchsten Feiertagen im Judentum. Es stellt den Tag dar, an dem nach dem jüdischen Glauben die Erschaffung der Welt abgeschlossen war. Im vergangenen Jahr hatte der traditionelle Austausch der Landesregierung mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinden coronabedingt abgesagt werden müssen.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-671692/2

