Mann mit Schusswaffe lebensgefährlich verletzt

Gifhorn. Ein 45-jähriger Mann ist am Mittwoch mit einer Schusswaffe in Gifhorn lebensgefährlich verletzt worden. 20 Minuten nach dem Fund des Verletzten sei ein 47 Jahre alter Verdächtiger in Tatortnähe festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten waren gegen 13.45 Uhr per Notruf über eine verletzte Person in der Straße Am Wasserturm informiert worden. Dort fanden sie den noch ansprechbaren 45-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Tatort sei für die Ermittlungen weiträumig abgesperrt worden, hieß es. Der mutmaßliche Schütze werde vernommen.

