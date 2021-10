Niedersachsen nimmt mehr Flüchtlinge auf

Hannover. Der Zuzug von Flüchtlingen ist in Niedersachsen wie in anderen Bundesländern in diesem Sommer stark angewachsen. Hauptherkunftsländer seien Syrien, der Irak und Afghanistan, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Einen ähnlich starken Zuzug habe es zuletzt 2018 gegeben.

Die in Deutschland eintreffenden Asylbewerber werden nach einem festen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Ab Juli nahm Niedersachsen den Angaben nach jeden Monat mehr als 1000 Flüchtlinge auf. Im August waren es 1395, im September 1286. Im Oktober wurden bis zu Beginn dieser Woche 860 Flüchtlinge gezählt.

Die Aufnahmeeinrichtungen der zuständigen Landesbehörde seien deshalb "hoch belegt", sagte ein Sprecher - es bestünden aber Reserven. Daneben gebe es Planungen, mittel- bis langfristig die vorhandenen Aufnahmkapazitäten zu erweitern.

