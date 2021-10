Stürmische Tage erwartet: Schwere Sturmböen an Küste möglich

Hannover. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres steht in den kommenden Tagen den Menschen in Niedersachsen und Bremen bevor. Erwartet werden stürmische Böen und Sturmböen der Windstärke 8 und 9, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Dienstag. An exponierten Lagen, etwa an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Inseln, ist laut Vorhersage am Donnerstag auch mit schweren Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern zu rechnen. In den Gipfellagen des Harzes könnte der Sturm noch kräftiger ausfallen: Dort seien orkanartige Böen möglich.

"Donnerstag wird eindeutig der Haupttag", sagte die Meteorologin. Aber bereits am Mittwoch soll der Wind zunehmen. Zunächst erwarten die Meteorologen verbreitet starken Wind aus Südwesten, an der Küste soll es dann bereits die ersten Sturmböen geben. Dazu wird es bei Schauerwetter noch einmal mild: Die Temperaturen erreichen zwischen 17 Grad auf den Inseln und um 19 Grad im Binnenland.

Zum Donnerstag dreht die Windrichtung dann auf West bis Nordwest. Dann lege der Wind noch eine Schippe zu, sagte die Meteorologin. Der Wetterdienst sagt Sturmböen und an der Küste teils auch schwere Sturmböen voraus. Die genaue Stärke des Sturmfeldes am Donnerstag ist laut den Meteorologen aber noch nicht eindeutig absehbar. Die Modelle seien noch etwas unsicher, sagte die DWD-Meteorologin am Dienstagvormittag. Auch am Freitag soll es stürmisch bleiben.

